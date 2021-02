Luis Alberto affamato di gol: il record messo nel mirino dal Mago

Luis Alberto è il vice capocannoniere della Lazio alle spalle di Immobile ma il Mago non vuole fermarsi: il record messo nel mirino

Con la rete messa a segno alla Sampdoria Luis Alberto ha realizzato il settimo gol del suo campionato, migliorando il bottino della scorsa stagione quando si fermò a sei.

Ma il Mago (o per meglio dire Spider Man) non si vuole fermare e nel mirino ha messo gli 11 centri della stagione 2017-2018. Anche in quel caso dopo 23 giornate era esattamente a 7 gol. Gli ultimi due mesi sono stati pazzeschi per lo spagnolo, che dal 20 dicembre ad oggi ha infilato Napoli, Milan, Parma, Roma (due volte) e Sampdoria. Un bottino da vero bomber.