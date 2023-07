Luis Alberto: «Addio Milinkovic? In rosa sono rimasti ancora giocatori importanti»

Luis Alberto, lo spagnolo al termine della gara contro la Triestina ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel

PAROLE – La squadra è carica, l’importante è che a poco a poco la condizione fisica migliori, a piccoli passi vediamo che la squadra sta meglio. Ritiro più facile? No facile no, è duro come sempre, soprattutto perché sono tanti giorni che siamo qua, è difficile ma stiamo lavorando bene anche a livello di testa. Io fisicamente sto bene, sto migliorando giorno per giorno ma manca ancora un mese per iniziare e sicuramente migliorerò ancora

CHAMPIONS – Champions? Sarà un campionato più impegnativo perché il calendario è ogni anno più corto, ci sono tante partite, per quello si fa questo ritiro e credo che la squadra stia lavorando mentalmente bene, siamo tranquilli e quella è la cosa più importante

ADDIO MILINKOVIC – Non c’è più Sergio ma ci sono Cataldi, Vecino, ci sono io, la responsabilità è di tutti, di tutta la squadra, aspettiamo anche i nuovi acquisti che arriveranno e sarà più facile per noi affrontare questo campionato che sarà molto difficile