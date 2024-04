Luis Alberto a LSC: «Sarà una Juve nettamente diversa da sabato, su Tudor dico questo»

Luis Alberto, il mago ha parlato alla vigilia della gara con la Juventus soffermandosi in particolare sul tecnico croato

JUVENTUS DIVERSA – Per vincere serve giocare come all’Olimpico. Sappiamo che loro sono fortissimi, dobbiamo fare bene il pressing e poi fare il nostro ed essere sempre concentrati perché non sarà la stessa Juventus di due giorni fa

TUDOR – Tudor? Presto per dare una giudizio, è un allenatore diverso da mister Sarri gli piace pressare più alto, gioca con la palla in modo diverso ma è ancora presto per giudicare dobbiamo lavorare ancora per far vedere quello che ci chiede

300 CON LA LAZIO – 300 con la Lazio? Non l’avrei mai detto dopo il primo anno ma questo il calcio, ho saputo stringere i denti nei momenti di difficoltà. 300 partite sono un numero abbastanza buono, vediamo se raggiungeremo altri traguardi