Luis Alberto a LSC: «Non avevo nessun dubbio sulla vittoria, Immobile...»

Luis Alberto, al termine della partita vinta contro l’Udinese ha parlato lo spagnolo che si sofferma sulla vittoria e su Immobile

Al termine della partita con l’Udinese, Luis Alberto rilascia alcune dichiarazioni a Lazio Style Channel, ecco le sue parole

VITTORIA – Sentivo un po’ la responsabilità perché è tanto che sono qui. C’era tanta voglia di vincere questa partita, importantissima per l’obiettivo Champions e poi doveva andare così, con i nostri tifosi, con quelli che sono venuti qui a sostenerci. Sono felice, in un campo difficile abbiamo fatto una partita a livello tecnico-tattico altissimo. Sono un po’ arrabbiato perché queste partite si devono chiudere prima

Dal primo minuto abbiamo provato a palleggiare veloce, il primo tempo è mancato un po’ di più il giro di palla, loro sono fisici. Da anni che non vincevamo qui, oggi nel secondo tempo la palla è andata un po’ più veloce, alla fine s’è trovato il buco. Siamo stati bravi, il campo era bellissimo e anche questo fa la differenza. Faccio i complimenti all’Udinese, così si può giocare a calcio e viene fuori uno spettacolo diverso

RIGORE – Anche nel primo tempo sul fallo su Sergej hanno rischiato il rosso. Pairetto ha fatto una buona partita, il rigore l’ho chiesto subito a Ciro se era stato toccato. Ciro mi ha detto di sì, e lì è rigore al 100% perché azione chiara di gol. A differenza di altri arbitri, si può parlare con lui

Vecino ha messo del suo per recuperare, ha giocato benissimo. Per centimetri non ha fatto gol, molto simile a quello di Napoli. Complimenti a lui, oggi dal riscaldamento sapevo che la squadra avrebbe vinto. Ho visto una squadra in fiducia, diversa dagli altri giorni, volevamo raggiungere l’obiettivo. Tutte le squadre passano momenti brutti, noi ne siamo usciti in un buon momento