Luis Alberto a Infinity: «Non si può continuare cosi, dobbiamo dare un segnale» Le parole del Mago

Intervistato dai microfoni di Infinity, Luis Alberto ha parlato cosi nel pre gara di Lazio Celtic:

«Non si può continuare cosi, ma la squadra deve dare un segnale positivo per tutti. Oggi abbiamo una nuova opportunità, perché ci sta mancando qualcosa e e la Lazio non può stare a questi livelli. Ma oggi è la Champions. Abbiamo fatto male in Olanda, ma qua sono meno partite. La Lazio deve essere la stessa e se non stai bene puoi perdere contro qualsiasi squadra.»