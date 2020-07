Luis Alberto 10(0), chance irripetibile per Immobile. Ma il Via del Mare ha già regalato sorprese

Luis Alberto fa 100 in A, la Lazio al Via del Mare per sfatare il “tabù” che la vede andar sempre sotto nel punteggio nelle ultime tre gare.

Il Mago fa 100 in Serie A in terra pugliese. Luis Alberto, che esordì nel 2016 a San Siro col Milan raggiunge questo traguardo al Via del Mare alla ricerca del trentaseiesimo assist con la Lazio. Torna infatti in campo dal 1′ il maggior beneficiario delle pennellate d’autore del numero 10, Ciro Immobile, che farà coppia con Felipe Caicedo.

Ma l’attenzione di Inzaghi è tutta sulla retroguardia, che da miglior difesa prima del lockdown ha incassato 8 reti in 4 gare, ed è sempre andata in svantaggio nelle ultime tre sfide. Avversario dei capitolini il Lecce, la squadra che è andata sopra nel punteggio il minor numero di volte (8) nella massima serie e che è stata in vantaggio per il minor numero di minuti. Liverani, dopo aver fermato sul pari Inter e Juventus, vuole ripetersi con la Lazio ed evitare di incappare nella settima sconfitta consecutiva. Il punto debole è presto detto: dopo il Werder Brema (71), i giallorossi hanno la peggior difesa (70 gol subiti) dei primi cinque campionati europei. Immobile punta Lewandowski – attualmente in cima alla classifica della Scarpa d’Oro – e ha l’acquolina in bocca.