Luis Aberto, ACCORDO totale con l’Al Duhail: ecco quanto chiede Lotito per l’operazione. TUTTI i dettagli. Le ultime

Luis Alberto, a meno di grandi sorprese, andrà in Qatar. L‘Al Duhail ha l’accordo totale con il calciatore e nelle prossime ore andranno in scena nuovi contatti con la Lazio per trovare la quadra definitiva.

La richiesta di Lotito è sempre intorno ai 15 milioni con una novità, però. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista del Messaggero Alberto Abbate ha rivelato che il patron sarebbe disposto a ridurre la parte fissa, a patto che la cifra venga raggiunta con bonus sostanziosi. Si tratterebbe di un accordo dal quale potrebbero beneficiare entrambe le società con i biancocelesti, in particolar modo, che ridurrebbero così la somma da riconoscere al Liverpool (25% della cessione): “L’Al-Duhail se vuole chiudere per Luis Alberto deve arrivare a 15 milioni di euro con i bonus. Anche per ridurre la somma da restituire al Liverpool“.