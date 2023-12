Luigi Martini ribadisce su Sarri: «E’ un grande allenatore e mi ricorda un grande ex Lazio»

Luigi Martini, l’ex biancoceleste elogia in un suo post Facebook il comandante della Lazio e si sbilancia facendo un paragone con un ex

Sul proprio profilo Facebook, Luigi Martini grande storico ex della Lazio, ha voluto condividere con i suoi follower un suo pensiero su Maurizio Sarri, con il quale ha avuto modo di parlare durante la cena di Natale della Lazio

SARRI – Un uomo, per essere un leader deve prima essere un uomo, un uomo che non ha paura della verità, non ha paura della menzogna e sa come affrontare la sconfitta e come ridimensionare la vittoria. Un leader non fa grandi discorsi, non usa le parole per convincerti, non parla mai per primo, ti osserva e sa cosa dirti quando tu sei pronto ad ascoltare. Sarri più di una volta ha citato la Lazio di Maestrelli e ha avuto parole di ammirazione per Tommaso, lo ha fatto discretamente, senza esagerare come fa un uomo che dice quello che sente. Così come lo dice un uomo libero, un uomo che non ha paura. Sarri è l’unico allenatore che si sia espresso in maniera così chiara nei confronti di quella squadra e lo ha fatto con lealtà. Io ho avuto un contatto con lui, per la prima volta alla cena di Natale, ci siamo dati la mano con gli occhi negli occhi e ho visto nei suoi una espressione che conosco bene, l’espressione di un uomo libero che non ha paura, un uomo che vi dirà sempre la verità. Un uomo che merita il sostegno di tutti noi. Il mio è sicuro e incondizionato perché un uomo così ti dà di più di una vittoria, ti dà la possibilità di conoscere la libertà