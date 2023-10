Zauri sulla Lazio: «Problemi in difesa ma importanti i tre punti. Su Rovella e Castellanos...»

Luciano Zauri, ex Lazio, ha commentato il momento vissuto dai biancocelesti di Sarri dopo la vittoria sull’Atalanta: le parole

Intervenuto a Radio Roma Sound 90 Fm, Luciano Zauri, ex Lazio, ha dichiarato:

LAZIO-ATALANTA – «Le vittorie aggiustano sempre tutto soprattutto contro concorrenti dirette per l’Europa come l’Atalanta. Si è visto che la qualità della rosa è migliorata e si può contare anche su i subentranti ed è una cosa molto positiva, si riescono a coinvolgere più elementi ed è importante per Sarri. I nuovi arrivati non hanno il picco di Milinkovic ma la qualità del collettivo è aumentata e tutti devono farsi trovare pronti perché le partite sono tante. Le due mezz’ali sono importantissime per il gioco di Sarri, Vecino è quello più simile a Milinkovic e sta facendo benissimo, poi ci sono Guendouzi, Kamada e Luis Alberto che si giocano sempre due posti da titolari in tre».

ROVELLA – «Nicolò Rovella è un ragazzo di personalità e gli faccio i complimenti per la partita con l’Atalanta si alternerà con Cataldi, pur avendo caratteristiche diversi sono entrambi utili».

CASTELLANOS – «Assolutamente si, si è mosso bene, ha dimostrato di avere l’atteggiamento giusto ci mette l’anima proprio come fa Ciro. Deve sempre dimostrare quando entra in campo e quando parte dall’inizio ma finalmente la Lazio quest’anno ha un giocatore forte per sostituire Immobile».

PROBLEMI IN DIFESA – «Sicuramente i gol subiti con i cross che arrivano dalle fasce, bisogna la Lazio deve migliorare su questo ma soprattutto sull’attenzione perché spesso questi gol sono subiti perché ci sono disattenzioni che non ti puoi permettere in serie A».

NAPOLI – «Garcia aveva un’eredità pesante, e se verrà esonerato chiunque lo sostituirà avrà lo stesso peso. Il Napoli non è quello dell’anno scorso ma del resto lo immaginavamo».

FIORENTINA – «Sta facendo bene, nonostante abbia perso Vlahovic lo scorso anno si è compattata e gioca da squadra. Ha l’atteggiamento giusto contro chiunque sia che vinca sia che perda e questo è merito di Italiano che penso sia un allenatore preparatissimo».