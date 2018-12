Lucas Leiva, torna presto per favore: la Lazio non può fare a meno di te

Quanto manca Lucas Leiva alla Lazio: senza il brasiliano in campo, i biancocelesti ottengono la metà dei punti in meno

C’è un grosso problema che la Lazio ha accusato da nove giornate a questa parte, la porta non rimane mai inviolata. Le incertezze difensive sono una causa, ma la motivazione principale è la mancanza di Lucas Leiva. Il centrocampista brasiliano è ai box da fine ottobre per un fastidio all’adduttore, farlo rientrare col Sassuolo si è rivelata una scelta affrettata. Un azzardo dello staff medico finito in maniera negativa, visto che i tempi di recupero si sono allungati e la squadra biancoceleste è ancora costretta ad essere orfana del suo faro difensivo. I numeri parlano chiaro: mentre col classe ’87 in campo la Lazio ha una media di 2 punti a partita, senza ne ottiene solamente 1.16. Il gap è evidente, per questo Simone Inzaghi spera di recuperarlo presto. Milan Badelj e Danilo Cataldi sono pronti a prendere il suo posto in caso di forfait, ma i laziali sanno che senza Leiva non è la stessa cosa!