Lazio, Lucas Leiva in forma super: Nenci lo esalta – FOTO

Il centrocampista brasiliano subito si è adattato agli schemi del ‘Comandante’. Pronto ad una stagione da leader

Adattarsi agli schemi dei nuovi allenatori non è mai facile. Non è il caso di Lucas Leiva; il centrocampista brasiliano dopo una stagione di tanti alti ma anche di qualche basso, causa infortunio, sembra essersi integrato perfettamente nelle tattiche di Sarri. Ha impressionato tutto lo staff di Maurizio Sarri con la società capitolina che via social gli ha dedicato un post emblematico nel quale vengono riportate le dichiarazioni di Massimo Nenci, preparatore dei portieri.