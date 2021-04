Lucas Leiva, i dubbi del brasiliano per la prossima stagione

Al termine di questa stagione, Lucas Leiva dovrà fare delle valutazioni per il suo futuro con la maglia della Lazio

La Lazio torna in campo alle 15.00 contro il Benevento, per un’altra sfida importantissima in ottica Champions League. La gara sarà valevole per la 31esima giornata del campionato di Serie A e i biancocelesti sono pronti a conquistare i tre punti: oltre al ritorno degli squalificati Lazzari e Correa, infatti, possono contare anche sul recupero di Lucas Leiva.

Il brasiliano siglò la sua ultima rete con l’Aquila sul petto proprio all’Olimpico contro le Streghette nel 2018 e cercherà di sfruttare questa coincidenza per tornare a gonfiare la rete. Tuttavia, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista ex Liverpool sta affrontando dei dubbi per quanto riguarda il suo futuro alla Lazio e al termine del campionato dovrà prendere una decisione. Infatti, a causa dei continui problemi fisici che hanno influenzato negativamente le sue due ultime stagioni, Lucas Leiva potrebbe decidere di lasciare i biancocelesti e tornare in patria. Prima di qualsiasi scelta, però, c’è una missione da portare a termine: la conquista del quarto posto.