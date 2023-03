Lucas Leiva: «Alla Lazio devo molto, se non ci fosse stato il Covid...»

Lucas Leiva, al Messaggero il brasiliano dedica un pensiero alla squadra biancoceleste citando l’anno della pandemia

Ai microfoni de Il Messaggero ha parlato Lucas Leiva, il quale dedica un pensiero alla Lazio a cui è rimasto legato citando l’anno pandemico, che qualora non ci fosse stato, avrebbe sancito lo scudetto

AFFETTO PER LA LAZIO – «Sono arrivato in una società che mi ha dato tanto, così come i tifosi. Abbiamo vinto tre trofei, ci siamo qualificati in Champions e senza Covid potevamo vincere lo scudetto nel 2020. Roma è una città speciale e di sicuro ci tornerò spesso».