Luca Pellegrini (Sky Sport): «Il mister è una persona intelligente, ha capito che siamo tutti importanti: quando tocca a te...»

Le parole di Luca Pellegrini, terzino sinistro della Lazio, prima del calcio d’inizio della partita dei biancocesti contro il Twente in Europa League

Luca Pellegrini ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Twente Lazio. Di seguito le sue parole.

LE PAROLE – «Il Twente è una squadra molto giovane e avrà voglia di stupire. Su questi palcoscenici non servono molte motivazioni, noi dobbiamo fare una partita impegnativa a livello fisico e mentale, loro spingeranno spinti dal fattore campo e vorranno vincere e questo noi non lo dobbiamo permettere. Per Baroni siamo tutti titolari? Il Mister è una persona molto intelligente, ha capito come non sia possibile giocare sempre con gli stessi 11 e lo abbiamo visto anche nelle grandi squadre ed è giusto che sia così. Anche per noi è un segnale importante, mentalmente devi essere sempre pronto quando vieni chiamato e devi subito dare il meglio».