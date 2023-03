Pellegrini, giovedì la partita buona per l’esordio? Ultime

Maurizio Sarri è pronto a concedere la prima chance a Luca Pellegrini nella gara di giovedì in Conference League contro l’AZ Alkmaar

Luca Pellegrini sta per avere finalmente la sua occasione. Come riferisce Il Messaggero, in vista della gara di giovedì in Conference League contro l’AZ Alkmaar, ritorno degli ottavi, Maurizio Sarri è intenzionato a schierare sulla sinistra il terzino arrivato a gennaio in prestito dalla Juventus.

Il tecnico della Lazio deve ancora scegliere se far partire dall’inizio il classe ’99 o se concedergli uno spezzone a gara in corso: quello che è certo che Pellegrini comincerà da giovedì la difficile rincorsa al riscatto estivo.