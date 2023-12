Pellegrini a Mediaset: «Contento della prestazione, 14 partite in panchina si fanno sentire. Roma ai quarti? Penso...»

Luca Pellegrini, terzino della Lazio, ha commentato la vittoria in Coppa Italia contro il Genoa e il passaggio ai quarti di finale

Intervenuto a Mediaset dopo Lazio-Genoa, Luca Pellegrini ha dichiarato:

«Sono contento perchè abbiamo vinto, importantissimo passare il turno e dare continuità. Non era facile. Il Genoa in campionato ci aveva battuto, oggi ci siamo presi una piccola rivincita. Era difficile, tutti dobbiamo farci trovare pronti. 14 partite seduto si fanno sentire, io ci tengo ad esserci per questa squadra. Sono contento della prestazione. Sicuramente il quarto di finale con la Roma lo rende ancora più stimolante. Vediamo».