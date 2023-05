Marelli: «Banda ha rischiato il rosso, il rigore era netto»

Luca Marelli, ex arbitro e opinionista, ha analizzato gli episodi principali del primo tempo tra Lazio e Lecce: le sue parole

Ospite a DAZN, Luca Marelli ha parlato così dei principali episodi arbitrali di Lazio-Lecce:

«Banda, già sanzionato con un cartellino giallo, ha rischiato molto su Lazzari. Non prende la palla ma solo il piede sinistro del terzino, entrando in ritardo, anche se Lazzari ha accentuato il contatto. Il rigore? Ingenuità di Hysaj, Blin gli mette la gamba davanti e lui fa fallo. A mio avviso giusto, bravo l’assistente a segnalarlo. Il VAR non può comunque intervenire perché è una decisione di campo».