Contatto Bani-Zaccagni, arriva l’analisi di Marelli: cosa ha detto l’ex arbitro

Luca Marelli, ex arbitro e opinionista, ha commentato l’episodio tra Bani e Zaccagni nella gara di ieri sera tra Lazio e Genoa

Intervenuto a DAZN, Luca Marelli ha commentato così il contatto Bani-Zaccagni in Lazio-Genoa:

Non è stata una gran giornata per gli arbitri. Il primo episodio è un contatto su Immobile, il tocco è di entità marginale. Nel secondo caso invece Sabelli rinvia, poi c’è la scivolata di Bani che va a contatto con il piede destro di Zaccagni che però già era sbilanciato. L’arbitro ha la perfetta visione, il Var non interviene. Episodio grigio, siamo al limite di discussione