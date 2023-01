Marchetti: «Ultime ore di mercato? Un pò di via via ce lo aspettiamo»

Luca Marchetti, noto esperto di mercato, ha fatto il punto sulle ultime ore della sessione invernale: le sue dichiarazioni

Intervistato a TMW Radio, Luca Marchetti ha parlato delle ultime ore di mercato:

«Un po’ di via-vai ce lo aspettiamo, è una giornata diversa dal solito. Speriamo si possa muovere qualcosina, ci sono cose in ballo. Non credo che ci sia il tempo per esempio però per capire quale sarà il futuro di Skriniar, più passano le ore e più i trasferimenti internazionali diventano difficili. Difficile pensare anche che si possa concretizzare la cessione di Zaniolo».