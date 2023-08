Luca Marchetti, noto giornalista, ha commentato la clamorosa sconfitta della Lazio nella prima giornata contro il Lecce

A TMW Radio, Luca Marchetti ha parlato così di Lecce-Lazio:

La sconfitta pesa molto. La delusione è chiaramente la Lazio, perché tutto ci si poteva aspettare meno che una sconfitta in una partita che sembrava in controllo fino a cinque minuti dalla fine, anche se non è stata brillantissima