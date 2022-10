Marchegiani: «Immobile è il numero uno. Scudetto? Dico che...»

Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, ha parlato delle chance scudetto dei biancocelesti esaltando anche la figura di Immobile

Luca Marchegiani, ex Lazio, è stato intervistato da Il Messaggero. Le sue dichiarazioni:

«Sognare si può ma è meglio non alterare gli equilibri ottenuti tenendo il profilo basso. La Lazio sta giocando benissimo e ha trovato consapevolezza della propria capacità di interpretare le partite. Dà sempre la sensazione di poter trovare la soluzione nonostante momenti difficili di gara come ce ne sono stati contro la Fiorentina. Quanto pesa la solidità difensiva? Tanto. Ma senza fare paragoni con epoche differenti, il fatto di avere fiducia nella tenuta difensiva ti permette di fare oltre venti minuti in cui gli avversari ti mettono sotto perchè sai che è difficile farti gol. Per una squadra capace sia di governare il gioco che partire in contropiede come la Lazio questo è l’ideale. Sono stati inseriti giocatori che hanno dato più tranquillità. Non significa che sono migliori di chi è andato via ma senza dubbio sono più congegnali. C’è stata una crescita tattica e soprattutto mentale».

SORPRESE – «Senza dubbio Romagnoli. Sono contento del suo riscatto dopo le difficoltà delle ultime stagioni al Milan. Poi Provedel, un portiere che ha dimostrato non solo di sapersi adattare a livelli alti ma pure di dare quella sicurezza di cui la squadra ha bisogno in determinati momenti. Si è saputo migliorare e ora è arrivato alla Lazio da protagonista. Maximiano? Bisogna capire quello che la società pensa di lui e quanto ci vuole puntare. Sicuramente è un ragazzo giovane e bravo. La Lazio ha però un preparatore eccezionale come Grigioni che saprà farlo crescere e la stagione è ancora lunga. Qualche occasione l’ex Granada ce l’avrà».

CLASSIFICA – «Sono d’accordo con Sarri quando vuole abbassare le aspettative per non rompere gli equilibri raggiunti. Oggi è presto per dire che i biancocelesti potranno lottare per lo scudetto, ma in questo momento devono giocare come se lo potessero fare. Sa, nella passata stagione ha vinto una squadra che inizialmente non era la favorita».

IMMOBILE – «Il numero uno, un giocatore fantastico. Ma anziché parlare dei numeri, che sono sotto gli occhi di tutti, è giusto considerare il peso che Ciro ha nel mondo Lazio, sia per lo spogliatoio che per la tifoseria. Gli vogliono tutti bene. Calciatori del genere sono una guida per gli altri e sono destinati a diventare leggende».