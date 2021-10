Marchegiani: «A Sarri mancano quattro titolari: ecco quali»

Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, ha spiegato come a Sarri manchino quattro titolari importanti in squadra: le sue parole

Luca Marchegiani, ex portiere biancoceleste e oggi opinionista di Sky, ha parlato durante Sky Calcio Club Senza Giacca della situazione della Lazio di Sarri dopo la pesante sconfitta contro il Verona. Queste le sue dichiarazioni sulle carenze strutturali della rosa:

«Alla Lazio mancano tre o quattro giocatori per competere per l’obiettivo che abbiamo ipotizzato per la Lazio di Sarri. Manca un centrocampista più dinamico di Lucas Leiva, una mezz’ala diversa da quelli che ha. Manca un terzino sinistro di ruolo per riportare Hysaj a destra. Mancano alcuni ruoli».