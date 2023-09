Marchegiani: «Lazio in corsa per il quarto posto, sui nuovi acquisti dico che...»

Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, ha commentato l’obiettivo stagionale dei biancocelesti e il mercato estivo: le parole

Ospite a Sky, Luca Marchegiani ha dichiarato:

«Io penso che l’Inter sia la squadra più forte, vedo Milan e Napoli dietro, Juventus e Lazio per il quarto posto. Le prime due partite della Lazio erano state deludenti, c’era un ritardo nell’integrare i nuovi, Rovella che secondo me diventerà un giocatore importante per il momento non ha spazio. La Lazio però parte da un secondo posto meritato l’anno scorso e da un mercato che sulla carta l’ha rinforzato».