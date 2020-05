Lotta scudetto, Juventus-Lazio: ecco la data possibile del match

Lotta scudetto, la 34° giornata del campionato di Serie A vedrà la sfida tra Juventus e Lazio: ecco quando potrebbe giocarsi

Domani sarà una giornata importantissima per il calcio italiano. Verrà infatti definito il calendario delle gare che verranno disputate alla ripresa. Di certo si inizierà con le semifinali e la finale di Coppa Italia e poi si procederà ai recuperi delle gare che non sono state disputate prima dello stop.

Come riporta il Corriere dello Sport Parma-Torino potrebbe fare da apripista mentre c’è anche una ipotetica data per il match tra Juventus e Lazio che potrebbe essere decisivo per l’assegnazione dello scudetto. Dalle prime indicazioni potrebbe essere lunedì 20 luglio alle 21:45.