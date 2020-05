Lazio, il caso Lotito-Zarate potrebbe finire in tribunale

Ancora una volta Lotito e Zarate potrebbero finire in tribunale: il presidente della Lazio lo avrebbe pagato in nero

Se così dovesse essere, non sarebbe la prima volta che Lotito e Zarate si incontrino in tribunale. Già anni fa i due sono arrivati a ricorrere al TAS per dei contenziosi sulla rescissione del contratto.

Il nuovo scoop sui presunti pagamenti in nero da parte del presidente della Lazio, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe far riaprire le porte delle aule giudiziarie ai due. La procura Federale ha aperto il fascicolo anche se il numero uno biancoceleste continua a rispedire al mittente qualsiasi tipo di accusa.