Lotito, versate le prime rate Irpef: ecco le cifre

Il presidente Claudio Lotito ha versato le prime rate per la rateizzazione dell’Irpef: 2 milioni che possono influire sul mercato

«La normativa che da molti viene denominata impropriamente salva-calcio non riguarda infatti come viene detto strumentalmente da alcuni leader dell’opposizione solo la Serie A del Calcio. […] Viene di fatto prorogata fino al 29 dicembre 2022 la misura, che consente a tutte le imprese del settore sportivo che dal primo gennaio al 22 ottobre 2022 si sono viste sospendere le tasse, di dilazionare i pagamenti di ritenute Irpef comprensive delle addizionali comunali e regionali e dell’Iva». Così ieri Claudio Lotito – per i microfoni di Adnkronos – commentava la possibilità di dilazionare il pagamento delle tasse sospese.

La Lazio dovrà versare 38 milioni spalmati su cinque anni e il patron biancoceleste ha provveduto a versare i primi 2, come stabilito. Cifra che – insieme all’indice di liquidità – rischia di ostacolare il mercato invernale. Lo riporta Il Tempo.