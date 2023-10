Lotito urla al telefono dopo Feyenoord-Lazio: «Perché non lo abbiamo comprato noi!?». Il retroscena sul mercato estivo

La sconfitta di ieri della Lazio contro il Feyenoord ha fatto emergere a fine gara anche un retroscena di mercato. In estate, infatti, tra i nomi desiderati in attacco dalla società era presente anche quello di Santiago Tomás Giménez, autore della doppietta di ieri contro la squadra di Sarri.

A gara terminata il presidente Lotito avrebbe urlato al telefono: “Perché non lo abbiamo comprato noi in estate!?”. Il giocatore del Feyenoord, però, costava esattamente più del doppio di Castellanos. Affare troppo costoso per il club capitolino. Come riporta Il Messaggero.