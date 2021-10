Lotito non si accorda con Tayaranjet: la Lazio dice addio all’aereo privato

La Lazio è tornata a viaggiare con altre compagnie dopo il mancato accordo tra Claudio Lotito e la Tayaranjet

La Lazio deve dire addio al suo areo privato. Come riferito da Repubblica infatti, Claudio Lotito, presidente biancoceleste, non ha trovato l’accordo con la Tayaranjet, società che lo scorso anno aveva creato un aereo privato ad hoc per la Prima squadra della Capitale.

Da questa stagione dunque, gli uomini guidati da Maurizio Sarri sono tornati a viaggiare frecce o con aerei di altre compagnie.