Lotito-Tare, faccia a faccia notturno: «Chiarito tante cose»

Dopo la cena in Lega di lunedì, immediato faccia a faccia tra Claudio Lotito e Igli Tare: i due hanno chiarito tantissimi aspetti

Il faccia a faccia tra Lotito e Tare, almeno il primo dei tanti che ci saranno da qui alle prossime settimane, è andato già in scena. Come riferisce Il Messaggero infatti, dopo la cena in Lega di lunedì (gelo al tavolo) i due si sono intrattenuti davanti all’Hilton fino alle tre e mezza di notte.

Il presidente ha già scelto cosa fare con il DS ma non intende svelarlo fino al termine della stagione per non creare tumulti a due giornate dal termine, quelle utili alla Lazio per centrare il secondo posto e la qualificazione alla prossima Supercoppa Italiana.