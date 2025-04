Lotito: «Suor Paola era una persona che si dedicava agli altri. Ha fatto sempre tutto con cuore, dedizione e con un sorriso disarmante»

Il ricordo del Presidente della Lazio Lotito su Suor Paola. Ecco cosa ha dichiarato il patron capitolino

Le parole del patron della Lazio Lotito all’esterno della Chiesa Gran Madre di Dio a Ponte Milvio prima del funerale di Suor Paola. Le sue dichiarazioni riportate da TMW.

PAROLE– «Era una persona che si dedicava agli altri mettendo in piedi una forma di sussistenza per le persone meno fortunate tramite una casa famiglia che è diventata un punto di riferimento. Ha fatto tutto con cuore, passione, dedizione e con un sorriso disarmante. L’anno scorso mi portò un uovo di Pasqua che conservo ancora e una serie di fotografie della mia presidenza fatte per i bambini. Era una persona fuori dal comune che ha donato tutta se stessa per gli altri. Perdiamo un punto di riferimento. Avevamo anche iniziato un percorso con una fondazione che proseguiremo per dare una risposta ai bisogni della gente »