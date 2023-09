Lotito suona la carica a Formello: il suo discorso anti Juve alla Lazio: l’indiscrezione

Come riportato da il Messaggero, c’è tanto fermento in casa Lazio per il match di Torino contro la Juventus.

Il presidente Lotito è continuamente a contatto con i suoi ragazzi, e nella giornata di ieri, ha voluto lanciare un messaggio chiaro ai suoi giocatori, caricando l’ambiente per la trasferta. Queste le parole del patron

LE PAROLE- «Siamo una grande squadra ed ora dobbiamo dimostrarlo sempre sul campo. Voglio vedere lo stesso spirito di Napoli allo Stadium»