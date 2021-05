Lotito non si sbilancia: «Norme? Le rispetteremo. Ai tifosi dico questo...»

Claudio Lotito al momento non pensa al futuro e non si sbilancia sul da farsi. Le sue parole sulla Salernitana

Ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, Claudio Lotito, presidente della Salernitana oltre che della Lazio, parla di cosa farà dopo la promozione in Serie A del club campano.

«Non è un problema. Ci atterremo al rispetto pedissequo delle norme. Gravina? Non entro nel merito. Rispetto delle norme e basta. Io ai tifosi dico: ho preso questa squadra in eccellenza e ho rispettato l’impegno che ho assunto. Ora non succede nulla, sta in Serie A».