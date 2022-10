Lotito: «Senato, sento il peso di una grande responsabilità. Spero...»

Claudio Lotito, intercettato dai cronisti fuori da Palazzo Madama, ha parlato così del nuovo incarico da senatore

Claudio Lotito, intercettato dai cronisti dell’ANSA fuori da Palazzo Madama, ha parlato così del nuovo incarico da senatore. Le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Spero di apportare qualcosa di utile per la collettività, un minimo di esperienza l’ho maturata nella vita nell’attività di imprenditore che svolgo. Sento il peso di una grande responsabilità ma sono pronto a farmene carico, forte anche della mia formazione umanistica e cattolica. Penso che la politica, in quanto espressione della polis debba essere servizio aglia ltri entro con questo spirito. Ho una visione del buon senso e del rispetto delle regole in quel momento le regole non sono state rispettate atteso che nonostante due pronunciamenti della giuntasono passati 36 mesi senza dare esecuzione a questi pronunciamenti. Ma ora voltiamo pagina, questa storia è alle spalle”»