Lotito si sfoga su Sarri: «Si è fissato con questi due! Ha fatto salire il prezzo di uno che manco vuole venire alla Lazio». Scintille di calciomercato

Clima infuocato intorno al calciomercato Lazio, dove proseguono i bisticci tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri.

Questa mattina Il Messaggero riporta lo sfogo del presidente sul tecnico: «Fred? Come per Lo Celso, mi ha detto di no. Si è fissato con Ricci e Zielinski, facendo lievitare il prezzo per uno a scadenza che neanche vuole venire alla Lazio». Urge un nuovo confronto per riappianare le divergenze.