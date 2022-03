Lotito aspetta il Consiglio di Gestione, poi si parlerà di futuro con Sarri

Oggi il Consiglio di Gestione si riunirà per la relazione finanziaria semestrale consolidata, poi il Lotito incontrerà Sarri

Lotito è stato chiaro: prima di parlare di futuro, serve la relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2021. Oggi il Consiglio di Gestione si riunirà, poi il presidente potrà convocare Sarri: come riporta il Corriere dello Sport, se l’appuntamento sarà confermato, i due potrebbero incontrarsi già nel weekend o all’inizio della prossima settimana.

Di rinnovo non si parla da dicembre e – come si legge sulle colonne del quotidiano – non è detto che il presidente non prenda ancora tempo. Come ribadito, Sarri ha posto delle condizioni sul mercato per poter andare avanti insieme che, stando ai nomi fatti fino ad ora, potrebbe avallare.