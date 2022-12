Lotito: «Rendimento di Immobile in Nazionale? Mi sono sempre chiesto una cosa»

Claudio Lotito, a margine del premio Colalucci, ha parlato anche del diverso rendimento di Ciro Immobile tra Lazio e Nazionale

A margine della cerimonia per la consegna del premio Colalucci, Claudio Lotito ha parlato anche di Ciro Immobile:

«Non significa che in Italia non ci siano giocatori di qualità. Pongo degli interrogativi: come mai Immobile è diventato capocannoniere e Scarpa d’Oro e in Nazionale non segna così tanto».

