Lotito: «Vogliamo una Serie A modello Premier, le regole di Gravina non ci stanno più bene»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato così delle difficoltà riscontrate dalla Serie A negli ultimi tempi

A margine dei festeggiamenti del presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, Guido D’Ubaldo, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha così parlato dei problemi della Serie A. Le parole riportate da Repubblica.

LE PAROLE – «Facciamo causa alla FIGC per avere una Serie A modello Premier. Non contiamo nulla. La Federcalcio e Gravina si sentono protetti dallo Statuto ma le loro regole non ci stanno più bene. I legali si occuperanno della parte che compete loro, ma il nostro progetto è semplice. Noi vogliamo che la Lega di Serie A, quella composta dai club che hanno immagine, tifosi e producono il 90 % del fatturato, si trasformi in qualcosa di diverso: la Lega di Serie A deve essere la nuova Premier League. Se La Lega Dilettanti unisce i suoi voti a quelli della Lega Pro, stiamo parlando della vecchia Serie C, quell’accordo è sufficiente a mettere in ginocchio qualsiasi idea degli altri club. La sintesi è banale: un club di Serie C conta più di uno di A. Una società dilettantistica più di una che gioca in Champions League. Adesso basta: faremo causa alla FIGC».