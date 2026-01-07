Hanno Detto
Lotito prima di Lazio Fiorentina: «Nessuno smantella, stiamo investendo. Su Ratkov e Castellanos…»
Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni prima dell’inizio di Lazio Fiorentina sul mercato: strategia chiara, scouting continuo e investimenti mirati
A pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida tra Lazio e Fiorentina, il presidente Claudio Lotito ha fatto il punto sulle ultime vicende di calciomercato, intervenendo ai microfoni di DAZN. Parole nette e rassicuranti, rivolte direttamente all’ambiente biancoceleste.
SUL MERCATO E SUL PROGETTO – «Bisogna fare considerazioni razionali. Voglio tranquillizzare tutti: la Lazio non sta smantellando nulla. La Lazio ha una struttura che lavora h24, 365 giorni all’anno e scandaglia giocatori in tutto il mondo. Siamo in grado di sapere quali sono i calciatori che ci interessano e li seguiamo passo passo».
Il numero uno biancoceleste ha poi approfondito il discorso legato alle operazioni in entrata e in uscita, soffermandosi sull’arrivo di Petar Ratkov e sull’addio di Castellanos, chiarendo la linea seguita dal club.
SU RATKOV E CASTELLANOS – «L’attaccante non è improvvisato, è un ragazzo che seguivamo da tempo. Abbiamo mandato un osservatore nella gara tra Bologna e Salisburgo, sappiamo tutto di lui: è velocissimo e ha caratteristiche che servivano alla Lazio. Quando un giocatore vuole andare via non possiamo trattenerlo, abbiamo accontentato Castellanos dimostrando che è un giocatore che valeva».
Lotito ha ribadito come le cessioni non rappresentino un ridimensionamento, ma una scelta funzionale a un progetto tecnico ben definito.
SUGLI INVESTIMENTI E SUL FUTURO – «Il profitto viene reinvestito, stiamo ringiovanendo la squadra. Stiamo costruendo una Lazio che abbia fame, con calciatori che scelgono questo club e vogliono dimostrare il loro valore. I tifosi devono stare tranquilli: nessuno smantella, anzi tutto l’opposto. Stiamo facendo investimenti mirati e ponderati».
Infine, un passaggio sul lavoro dietro le quinte svolto a Formello, cuore pulsante dello scouting biancoceleste.
SULLO SCOUTING – «Abbiamo una sala scouting a Formello con otto postazioni in cui vengono visti e studiati i calciatori. Quelli che ci interessano li abbiamo attenzionati e selezionato i migliori».
Un messaggio chiaro quello lanciato da Lotito: la Lazio guarda avanti con una strategia strutturata, puntando su giovani di prospettiva e su un lavoro di osservazione continuo, con l’obiettivo di costruire una squadra solida e competitiva nel tempo.
