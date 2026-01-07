 Formazioni ufficiali Lazio Fiorentina, le scelte di Sarri
Formazioni ufficiali Lazio Fiorentina, le scelte di Sarri e Vanoli per la 19a giornata di Serie A

Sarri
Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizo Sarri

Formazioni ufficiali Lazio Fiorentina, le scelte dei due tecnici per la 19a giornata di Serie A. Sarà la sfida della conferme per i giocatori di Sarri

Le formazioni ufficiali di Lazio Fiorentina, match delle 20:45 e valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Sarri e Vanoli:

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO FIORENTINA

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, L. Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Cancellieri, Zaccagni. Allenatore Sarri

FIORENTINA (4-3-3): De Gea, Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Gudmundsson. Allenatore Vanoli

