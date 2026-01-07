News
Formazioni ufficiali Lazio Fiorentina, le scelte di Sarri e Vanoli per la 19a giornata di Serie A
Formazioni ufficiali Lazio Fiorentina, le scelte dei due tecnici per la 19a giornata di Serie A. Sarà la sfida della conferme per i giocatori di Sarri
Le formazioni ufficiali di Lazio Fiorentina, match delle 20:45 e valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Sarri e Vanoli:
FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO FIORENTINA
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, L. Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Cancellieri, Zaccagni. Allenatore Sarri
FIORENTINA (4-3-3): De Gea, Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Gudmundsson. Allenatore Vanoli
LEGGI ANCHE – Mercato Lazio, Pedullà: «Si lavora anche per Toth del Ferencvaros, vale dieci milioni»
Informativa Lottomatica e Goldbet: fino a 100€ per ogni cartellino in Serie A
Per ogni cartellino ottieni 5€ fino a 100€ di bonus scommesse
Verifica termini e condizioni tramite i seguenti link:
SCOPRI LA PROMO LOTTOMATICA
News
Gol Cataldi, che rete da manuale contro la Fiorentina! I dettagli
Gol Cataldi, il biancoceleste ha sbloccato il match tra Lazio e Fiorentina in corso all’Olimpico: i dettagli della rete Si...
Lazio Fiorentina 1-1 LIVE: vantaggio di Cataldi, pareggio immediato di Gosens
Lazio Fiorentina: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 19a giornata del campionato di Serie A 2025-2026....
Pellegrini carica l’ambiente biancoceleste: «Niente alibi, servono solo i tre punti!»
Pellegrini parla prima del match dell’Olimpico: continuità, cambio di marcia e voglia di crescita per rilanciare la stagione biancoceleste Pochi...