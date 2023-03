Lotito premiato col premio Amico dei Bambini: la lettera di ringraziamento del presidente

Il presidente della Lazio è stato premiato a Milano con il premio Amico dei Bambini: ecco la sua lettera di ringraziamento

Premiato oggi a Milano Claudio Lotito con il premio Amico dei Bambini. Il presidente della Lazio, non presente alla premiazione per impegni istituzionali, ha spedito una lettera di ringraziamenti per la consegna del suo premio.

LE PAROLE- «Ci tengo personalmente a ringraziarvi per questo prestigioso riconoscimento conferitomi dal vostro comitato d’onore, che inorgoglisce me e tutta la Società Sportiva Lazio che rappresento. Numerosi impegni istituzionali, legati alla mia carica da Senatore della Repubblica rendono purtroppo indispensabile la mia presenza a Roma nel giorno della cerimonia. Per questo motivo non posso presenziare alla consegna di questo importante premio che viene reperito al torneo Amici dei Bambini dove lo sport e l’impegno per il sociale convivono al meglio. Per questo sono particolarmente entusiasta di ottenere questo riconoscimento che fin dai suoi albori condivide con centenaria storia della Società Sportiva Lazio gli autentici valori olimpici ispirati alla cultura del merito, capace di oltrepassare qualsiasi steccato di carattere sociale, economico e culturale. Vi ringrazio infinitamente per il prestigioso riconoscimento. Il presidente Claudio Lotito»