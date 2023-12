Lotito poco ascoltato dalla Lazio? CorSport: ecco perché si vede poco a Formello. Il presidente sta delegando Fabiani

Secondo il Corriere dello Sport il presidente della Lazio Claudio Lotito negli ultimi tempi si starebbe avvicinando poco a Formello anche perché la squadra lo ascolterebbe meno del solito.

Ecco perché in questo momento è il ds Fabiani a fare da tramite, come in occasione del duro processo riservato allo spogliatoio dopo la sconfitta di Salerno.