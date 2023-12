Lotito perdona Vecino all’ultimo secondo: perché il patron lo ha reintegrato nella Lazio. I dettagli

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Vecino ha chiesto scusa per quello che era accaduto domenica a Formello ed ha così avuto il via libera a tornare in gruppo. E Sarri non ha esitato un attimo ad inserirlo nella lista dei convocati per la sfida di oggi contro il Verona al Bentegodi .

L’incontro risolutore è avvenuto attorno all’ora di pranzo a Formello. L’ allenamento di rifinitura della Lazio era già terminato, con l’uruguaiano che, come nei giorni precedenti, si era allenato da solo. Dopo la seduta il centrocampista ha incontrato il presidente Lotito e il Ds Fabiani per discutere di quanto accaduto in precedenza. Ha ammesso di aver sbagliato ed ha chiesto scusa. Tanto è bastato ai vertici dirigenziali per far cadere il provvedimento punitivo nei suoi confronti.