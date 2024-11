Lotito non molla il decreto crescita: il presidente della Lazio presenta un emendamento

Lotito, presidente della Lazio e Senatore della Repubblica, spinge per un proroga del decreto crescita

Claudio Lotito vorrebbe puntare ancora sul Decreto Crescita per il mondo dello sport, così da garantire dei vantaggi fiscali ai club di Serie A e non solo. Il Presidente della Lazio e Senatore della Repubblica, stando a quanto riportato da Calcio e Finanza, avrebbe presentato un emendamento al decreto fiscale per prorogare al 2027 la detassazione al 50% per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia e per i contratti degli sportivi.