Lotito non ci sta: «Campobasso? Basta con le strumentalizzazioni»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha voluto replicare alla lettera dei tifosi dell’Isernia sulla questione Campobasso

Claudio Lotito è intervenuto per chiarire ancora una volta la sua posizione sulla questione Molise-Campobasso dopo la lettera dei tifosi dell’Isernia:

«Invito tutti a non cadere nelle strumentalizzazioni, con le quali purtroppo sono abituato da una vita a fare i conti. La situazione del Campobasso, che proprio in questi giorni ha subìto una pesante sentenza sul suo futuro sportivo, è un tema necessariamente all’ordine del giorno. Ma il mio impegno non trascura nessuno. E’ rivolto piuttosto a una generale crescita di tutto il movimento sportivo molisano, che ha bisogno di esprimere e valorizzare le sue migliori energie in tutte le sue realtà sportive, quindi non solo nel calcio».