Lotito furibondo con Luis Alberto: «Chieda scusa e non so se basta». Punizione in arrivo... Rischia di restare fuori rosa?

Lotito su Luis Alberto: «Chieda scusa e non so se basta». Punizione in arrivo per il trequartsita spagnolo della Lazio

Secondo Il Messaggero la Lazio verso dei provvedimenti punitivi, almeno una salata multa nei confronti di Luis Alberto. Fabiani sta lavorando per ricucire ma è comunqeual fianco di un furbondo Lotito. Anche perché si creerebbe un effetto domino con i suoi compagni, molti dei quali attendono un adeguamento per prolungare il proprio contratto (da Felipe Anderson a Zaccagni).

In tal senso queste le parole riportate del presidente biancoceleste: «Deve assolutamente chiedere scusa e non so se basta adesso». Il patron ieri ieri mattina era pronto addirittura ad arrivare in tribunale o a farlo “pascolare” a Formello, pur di non creare un precedente pericoloso di fronte al resto del gruppo, altrettanto irritato per quest’ennesimo capriccio.