Serie A, ieri è andata in scena l’Assemblea di Lega. Clima disteso anche tra i presidenti di Juventus e Lazio, Agnelli e Lotito

La Serie A verso la ripresa. Prima di ricominciare, però, sono ancora tanti i dettagli da limare. Nonostante la mole decisionale, i club di Lega sembrano compatti: un fronte unico per trovare la soluzione più favorevole per tutti. Come riportato dal Corriere dello Sport, anche il clima tra Andrea Agnelli e Claudio Lotito si sarebbe disteso.

Il presidente della Lazio, inoltre, avrebbe dichiarato: «La mia opinione non conta nulla perché in Consiglio Federale dovrò portare la linea dell’assemblea», a testimonianza di un atteggiamento volto a proteggere solo gli interessi del calcio in generale.