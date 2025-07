Calciomercato Lazio, deciso il futuro di Mandas dopo l’incontro. Le novità sul futuro del portiere bianconceleste

Uno dei primi nodi da sciogliere per Maurizio Sarri nella sua nuova avventura alla Lazio riguarda la gerarchia della porta. La competizione per il ruolo di portiere titolare è ufficialmente aperta, con Christos Mandas e Ivan Provedel pronti a contendersi la maglia numero uno. Come ha sottolineato lo stesso “comandante”, il club può contare su due portieri di ottimo livello, che dovranno ora convincerlo sul campo durante il ritiro.

La situazione è resa ancora più interessante dalle dinamiche di mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si è tenuto un incontro interlocutorio con l’entourage di Mandas. Sebbene sia probabile l’arrivo di offerte per il talentuoso portiere greco, l’intenzione della Lazio è chiara: trattenerlo a Formello. Questa decisione non è solo una scelta tecnica, ma una vera e propria necessità dettata dal blocco del mercato che impedisce ai biancocelesti di acquistare un sostituto all’altezza.

L’impossibilità di operare in entrata, infatti, obbligherebbe la società, in caso di cessione di Mandas, a promuovere come secondo portiere uno tra i giovani Renzini o Furlanetto. Un’ipotesi che il club vuole evitare per garantire a Sarri due alternative di comprovata affidabilità per tutta la stagione.

Di conseguenza, il blocco del mercato si trasforma in un’opportunità per stimolare una sana competizione interna. Il duello tra la freschezza di Mandas e l’esperienza di Provedel sarà uno dei temi più caldi del precampionato della Lazio, con Sarri nel ruolo di giudice finale di una sfida che promette di alzare il livello di entrambi i portieri.