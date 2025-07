Calciomercato Lazio: svelati due obiettivi! Nomi sbirciati da un foglietto del team manager della società biancoceleste

Nonostante il calciomercato Lazio sia ufficialmente bloccato, dalla “talent room” di Formello emergono i nomi concreti che Maurizio Sarri aveva approvato per rinforzare la squadra. Un foglietto nelle mani del club manager Alberto Bianchi, sbirciato durante un incontro con la stampa, ha svelato due obiettivi precisi, completi di curriculum tecnico e anagrafico, che ora sono irraggiungibili.

Il primo nome sulla lista è quello di Giovanni Fabbian, talentuosa mezz’ala classe 2002 del Bologna. L’interesse per lui non è recente: si tratta di un pallino di Sarri, che lo aveva già richiesto espressamente durante la sua prima avventura sulla panchina biancoceleste. Il tecnico vede in Fabbian il profilo ideale per dinamismo e qualità da inserire nel suo centrocampo, ma l’operazione, che aveva il suo pieno gradimento, è ora arenata a causa dello stop al mercato.

Per la difesa, invece, l’obiettivo identificato era Jan-Carlo Simic, jolly serbo classe 2005, ma con passaporto tedesco. Ex promessa del Milan, ora in forza all’Anderlecht, Simic rappresentava per Sarri una soluzione giovane e versatile per la retroguardia. Il suo profilo era stato studiato e approvato, vedendo in lui un potenziale rinforzo di grande prospettiva.

Sia Fabbian che Simic avevano ricevuto l’ok di “Mau”, ma entrambi sono diventati sogni proibiti. Questi nomi rappresentano la prova tangibile dei piani di mercato della Lazio, una strategia chiara e mirata che, tuttavia, si scontra duramente con la paralisi finanziaria e normativa imposta al club. A riportarlo è il Messaggero.