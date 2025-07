Calciomercato Lazio: Floriani alla Cremonese. Ma Fabiani si è assicurato questa clausola per monetizzare ulteriormente in futuro

Il futuro di Romano Floriani Mussolini è in Serie A. È tutto fatto per il passaggio del laterale dalla Lazio alla Cremonese. Il giocatore è stato esentato dalle visite mediche di ieri a Formello e lunedì 14 luglio inizierà ufficialmente la sua nuova avventura con il club grigiorosso, compiendo così il grande salto nella massima serie dopo le esperienze in C con il Pescara e in B con la Juve Stabia.

La Cremonese, come riporta il Corriere dello Sport, ha concluso un’operazione strategica, battendo la forte concorrenza della famiglia Pozzo, che intendeva portare il calciatore al Watford in Premier League. La formula del trasferimento è un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. La Lazio non avrà un’opzione di contro-riscatto, ma si è assicurata una clausola fondamentale: il 50% sull’eventuale futura rivendita del giocatore. In questo modo, il club biancoceleste mantiene un forte interesse economico sulla crescita del suo ex talento.

Questa soluzione si è rivelata ideale per tutte le parti. Una permanenza alla Lazio sarebbe stata difficile per Floriani, chiuso dalla presenza in rosa di ben cinque esterni (Tavares, Pellegrini, Marusic, Lazzari e Hysaj) che gli avrebbero concesso poco spazio. La cessione alla Cremonese gli garantisce invece la possibilità di misurarsi con continuità in un campionato competitivo.

L’affare con i grigiorossi rappresenta la scelta migliore per la sua carriera, permettendogli di continuare il suo percorso di crescita graduale e di dimostrare il suo valore in Serie A, con la Lazio che osserverà con attenzione i suoi progressi.