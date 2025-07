Calciomercato Lazio: Sarri segnala due baby prodigi alla dirigenza per gennaio. Chi sono i nomi fatti dal tecnico biancoceleste

Oltre ai nomi più noti, la strategia di mercato di Maurizio Sarri per il calciomercato Lazio guardava anche al futuro, con un focus specifico su due giovani talenti internazionali di grande prospettiva. A causa del mercato bloccato, questi obiettivi sono ora stati necessariamente rimandati alla sessione di gennaio, con la speranza che siano ancora disponibili.

Il primo nome sulla lista di Sarri per rinforzare il centrocampo è quello di Konstantinos Karetsas, considerato un autentico “enfant prodige”. Grego, classe 2007, a soli 17 anni milita nel Genk, club belga rinomato per la sua capacità di lanciare giovani campioni. Karetsas era stato individuato da Sarri come il profilo ideale per portare freschezza, tecnica e visione di gioco nel cuore della squadra, un investimento per il presente e soprattutto per il futuro del progetto tecnico biancoceleste.

Per il reparto offensivo, invece, gli occhi del tecnico si erano posati su Adam Daghim, attaccante danese di 19 anni in forza al Red Bull Salisburgo. Proveniente da un’altra fucina di talenti europea, Daghim era il prescelto per aggiungere velocità e imprevedibilità all’attacco della Lazio. L’interesse di Sarri era così concreto che ne aveva discusso anche con il direttore sportivo dell’Atalanta, D’Amico, a testimonianza di uno scouting approfondito. Lo scrive Il Messaggero.

Sia Karetsas che Daghim rappresentano la visione a lungo termine di Sarri, un piano per costruire una Lazio giovane e competitiva. Per ora, questo progetto è congelato. L’appuntamento è fissato per gennaio, nella speranza che il mercato non porti via due dei più promettenti talenti del calcio europeo.